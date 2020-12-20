منسق الأمم المتحدة: انقطاع المياه عن الحسكة السورية بأمر أردوغان

قال نائب منسق مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية في سوريا راميش راجا سينجهام، إن هناك انقطاعًا متكررًا للمياه في مدينة الحسكة ومخيم الهول.وأكد "راميش"، خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، لبحث الأوضاع الإنسانية في سوريا، أن ذلك يأتي ضمن ما تقوم به السلطات التركية لشن حرب المياه على أكراد سوريا وتعطيشهم، لإثارتهم ضد الإدارة الذاتية الكردية شمال شرق سوريا، وتحميلها والنظام السوري المسؤولية عن ذلك.وأشار إلى أن محطة "مياه علوك" الواقعة في محافظة الحسكة، شهدت انقطاعا للمياه 13 مرة على الأقل خلال العام الجاري، وأثر ذلك على 460 ألف مدني في المنطقة.