رئيس البرازيل ينتقد اندفاع العالم لتوفير لقاح كورونا

قال الرئيس البرازيلي جايير بولسونارو، الذي يرفض الحصول على أي لقاح للوقاية من فيروس كورونا، إنه لا يوجد ما يبرر اندفاع العالم لتوفير اللقاح؛ لأنه يرى أن الوباء يقترب من نهايته.وحسبما أفادت وكالة أنباء «فرانس بر»، فإن أعداد الإصابات الجديدة بالعدوى لا تشير إلى نهاية قريبة للجائحة، ففي الأيام القليلة الماضية، أعلنت عدة دول ومنها البرازيل عن تسجيل أعداد إصابات يومية قياسية.وقال بولسونارو: «الوباء يقترب حقا من نهايته، الأعداد تظهر ذلك ونحن نتعامل مع ارتفاعات صغيرة الآن، لكن الاندفاع لتوفير لقاح ليس مبررًا؛ لأنكم تلعبون بحياة الناس».ولقي بولسونارو انتقادات على نطاق واسع لتهوينه من خطورة كورونا ووصفه لمرض «كوفيد- 19» الناجم عن الإصابة بالفيروس بأنه «إنفلونزا محدودة» حتى بعدما أصبحت بلاده واحدة من أشد دول العالم تضررًا بالوباء.وقالت وزارة الصحة البرازيلية، إنها سجلت 50177 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا و706 وفيات، مما يرفع إجمالي عدد الإصابات في البلاد إلى سبعة ملايين و213 ألفًا و155 حالة، في حين وصل عدد الوفيات إلى 186 ألفًا و356.