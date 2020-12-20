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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

وفاة الدكتور حسان أحمد نعينع أستاذ جراحة العظام بطب المنوفية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:23 ص
الدكتور حسان أحمد
الدكتور حسان أحمد
ولاء القاضى
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توفي الدكتور حسان أحمد نعينع، الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية، والذى جاد بأنفاسه الأخيرة في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، والذي نعته كلية الطب بجامعة المنوفية وقدمت التعازي لأسرته وطلابه ومحبيه.

وأكد مقربون للأسرة بأن الدكتور حسان نعينع هو شقيق القارئ الدكتور أحمد نعينع، ولديه ولدان هم الطبيب محمد والمهندس عمر، ومن المقرر تشييع جثمانه اليوم الأحد عقب صلاة الظهر في مقابر العائلة بقويسنا.

وجاء بيان الكلية كالتالي: بمزيد من الحزن والأسى تنعى كلية الطب جامعة المنوفية، الدكتور حسان أحمد نعينع الأستاذ بقسم جراحة العظام بكلية الطب جامعة المنوفية الذى وافته المنية اليوم إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته وأن يجعل فترة مرضه في ميزان حسناته.

ويتقدم جميع منسوبي كلية الطب جامعة المنوفية الأستاذ الدكتور عميد الكلية والسادة الوكلاء والمدير التنفيذي للمستشفيات الجامعية ورؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب وأعضاء الجهاز الإداري، بخالص المواساة والعزاء لجميع أفراد أسرته وجميع أعضاء قسم جراحة العظام وجميع طلابه ومحبيه.

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