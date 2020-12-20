أمسية حول «الإدارة الحديثة فى عصر الذكاء الاصطناعى» بمركز الحرية

ضمن أنشطة منتدي الإبداع العلمي والتكنولوجي٬ تعقد بمركز الحرية للإبداع بالإسكندرية٬ في السادسة والنصف من مساء اليوم الأحد٬ أمسية علمية بعنوان «الإدارة الحديثة فى عصر الذكاء الإصطناعي»، ويحاضر فيها الدكتور حمدي علواني أستاذ الهندسة الصناعية وبحوث العمليات كلية الهندسة جامعة الإسكندرية، ويقدم اللقاء ويديره الدكتور حسن لطفي.تتطرق الندوة إلي الآثار المنعكسة علينا مع دخولنا في عصر التقارب التقني الذي يسعى إلى دمج حياتنا المادية والرقمية، حيث يقوم علماء الحاسوب بتطوير خوارزميات تعلّم عميقة يمكنها التعرف على الأنماط ضمن كميات هائلة من البيانات بكفاءة تفوق طاقة البشر وبدون إشراف.في الوقت نفسه، يقوم علماء الوراثة وعلماء الأعصاب بفك تشفير البيانات المتعلقة بالجينوم البشري وعمل الدماغ، والتعرف على صحة الإنسان والرفاهية والإدراك.النتيجة هي أن القدرات الوظيفية لتفادي الأزمات التي لم يكن من الممكن تصورها في السابق أصبحت الآن حقيقة واقعة.