اليونان تلمح إلى إحتمالية إعادة تقييم اتفاقية الجمارك بين أوروبا وتركيا

كشف وزير الخارجية اليوناني نيكوس ديندياس في حوار له مع صحيفة "باربوليتيكا" ونقلته وكالة الأنباء اليونانية، عن احتمالية لإعادة تقييم اتفاقية الجمارك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، مشيرًا إلى أن العقوبات المفروضة على تركيا قد تتوسع لتشمل أشخاصًا وكيانات أخرى.وتابع ديندياس أن حظر بيع السلاح إلى تركيا أمر لن يقوض أو يضعف قوة الناتو، بل إن العقوبات الأميركية ضد تركيا قبل يوم واحد من الاجتماع الأخير للمجلس الأوروبي، كانت اعتبارا لأن شراء تركيا للأسلحة يلحق الضرر بالناتو".