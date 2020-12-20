لوبيز أوبرادور وبايدن يبحثان جدول الأعمال الأمريكى المكسيكى المشترك

أعلن الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور أنه أجرى محادثة هاتفية مع الرئيس الأميركي المنتخب جو بايدن من أجل مراجعة جدول الأعمال المشترك بين البلدين الجارين.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال لوبيز أوبرادور "تحدثت عبر الهاتف مع الرئيس المنتخب للولايات المتحدة، جوزف بايدن. نعيد تأكيد الالتزام بالعمل معًا من أجل رفاهية شعبينا ودولتينا".من جهته قال وزير خارجية المكسيك مارسيلو ايبرار "سيكون هناك تعاون ثنائي واسع وعلاقات جيدة للغاية بين رئيسي المكسيك والولايات المتحدة. بشرى سارة!"، مؤكدًا أن الرجلين أجريا "محادثة ودية".وجعل الرئيس المنتهية ولايته دونالد ترامب من تشديد الحدود الجنوبية لبلاده ضد ما أسماه التدفق الحر والخطير للأشخاص الذين يدخلون من المكسيك وأميركا الوسطى ركيزة أساسية لسياسته المتمحورة حول الهجرة، بما في ذلك خطته لبناء جدار حدودي.وقال فريق بايدن الانتقالي في بيان إن بايدن تحدث مع لوبيز أوبرادور وأن "الزعيمين أشارا إلى رغبة مشتركة في معالجة الأسباب الجذرية للهجرة في السلفادور وجواتيمالا وهندوراس وجنوب المكسيك وبناء مستقبل يوفر فرصًا وأمنا بشكل افضل للمنطقة".تعتبر الحدود نقطة عبور رئيسية للمهاجرين الفارين من الفقر والعنف المرتبط بالمخدرات وغيرها من المشاكل في المكسيك وأميركا الوسطى.كان لوبيز أوبرادور من بين آخر قادة العالم الذين هنأوا بايدن بفوزه الانتخابي، إذ إنه انتظر المصادقة على انتخابه من قبل المجمع الانتخابي وهو الامر الذي ووجه بانتقادات من جانب محللين وشخصيات سياسية من المعارضة المكسيكية.وعزّزت واشنطن ومكسيكو علاقاتهما التجاريّة خلال رئاسة ترامب، غير أنّ هناك خلافات بينهما بشأن إدارة تدفّق المهاجرين الذين يُحاولون عبور الأراضي المكسيكيّة للوصول إلى الولايات المتّحدة.