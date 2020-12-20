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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الشاعر ناصر دويدار بضيافة قصر ثقافة الأنفوشى.. الليلة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:19 ص
ناصر
ناصر
نضال ممدوح
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يستضيف قصر ثقافة الأنفوشي بالإسكندرية٬ في السادسة من مساء اليوم الأحد٬ الشاعر ناصر دويدار٬ في أمسية شعرية حول مسيرتة الإبداعية٬ بمشاركة كلا من: الناقدة أماني عوض٬ الكاتبة فاطمة السماليجي٬ والشاعرة أمل أيوب.

وناصر دويدار هو شاعر وعضو مجلس إدارة اتحاد الكتاب٬ وإعلامي صدر له عدد من الدواوين منها "أنا أكبر قصيدة في بلادي"، و"أمي اسمها فردوس" و"ماعنديش أماكن فاضية للأموات" و"خربشتي ضوافر الكمنجة"، و"بهيأ روحي لدخولك"، إلى جانب مسرحية "الشاعر"، و"الأبراص قادمون"، فضلًا عن إسهاماته في مجال الإعلام.

ويقام اللقاء مع التشديد على اتباع وتنفيذ كل الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية من خطر فيروس كورونا المستجد، بداية من الالتزام بارتداء الكمامات، واستخدام بوابات التعقيم، وقياس درجة الحرارة، والتباعد المسموح بين مقاعد الجمهور، والالتزام بنسبة 50% من القوة الاستيعابية.

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