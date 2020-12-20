صحيفة تركية: كبير مستشارى أردوغان زور شهادته للثانوية

أشارت صحيفة جمهوريت التركية إلى حكم محكمة تركية صدر عام 2001 يظهر فيه أن شهادة الثانوية العامة لكبير مستشاري الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "المصارع التركي الأولمبي السابق الذي تحول إلى سياسي، حمزة يرليكايا" مزورة.ونقلت الصحيفة عن وثائق المحكمة قولها إن شهادة الثانوية العامة المصارع التركي الأولمبي السابق الذي تحول إلى سياسي، حمزة يرليكايا، كانت مزورة واستخدمت في طلب للحصول على شهادة جامعية.تخرج البطل الأولمبي البالغ من العمر 44 عامًا من قسم التربية البدنية والرياضة في جامعة سليمان ديميريل، وعمل موظفًا مدنيًا في السكك الحديدية التركية الحكومية وبلدية إسطنبول قبل انتخابه في البرلمان عام 2005.وتصدّر كبير مستشاري أردوغان عناوين الصحف في يونيو عندما تم تعيينه كعضو في مجلس إدارة بنك Vakıfbank الحكومي، في خطوة أثارت غضب المعارضة، التي اتهمت الحكومة بترك بنوك الدولة في أيدي أفراد ليس لديهم خبرة مالية.