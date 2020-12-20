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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

فرقة دنقلا للغناء والموسيقى الشعبية السودانية بضيافة الغورى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:17 ص
فرقة دنقلا
فرقة دنقلا
نضال ممدوح
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يستقبل مركز إبداع قبة الغوري، في الثامنة من مساء اليوم الأحد٬ بالتعاون مع مؤسسة حوار لفنون ثقافات الشعوب٬ وجمعية دنقلا للخدمات الثقافية، احتفالية كبري بعنوان «حوار علي ضفاف النيل» رؤية وإخراج للفنان انتصار عبد الفتاح، وذلك ضمن المشروع الدولي حوار الأمكنة.

يشارك في الاحتفالية فرقة دنقلا للغناء والموسيقى الشعبية السودانية٬ مع فرقة الطبول النوبية المصرية في حوار غنائي وموسيقى بديع يؤكد على فنون ثقافات الشعوب٬ وعمق الروابط الثقافية والحضارية بين البلدين، ويقام الحفل مع مراعاة إتخاذ كافة الإجراءات الإحترازية وإرتداء الكمامات.

يشار إلي أن مبادرة «حوار الأمكنة» تهدف إلى التعرف على فنون ثقافات الشعوب التراثية المختلفة والمتنوعة داخل معمار وفضاء الأماكن الأثرية، بحيث يتحاور المعمار مع فنون وثقافات الشعوب التراثية، ويتحول فضاء المكان الأثري إلى فضاءات تعكس التراث الإنساني في أجواء وأصداء البلد المستضاف بتراثها ومخزونها الثقافي والتراثي الأصيل ويصبح جزء لا يتجزأ من حوار الأمكنة عبر الأزمنة ويؤكد على التأخي والتواصل الإنساني بين شعوب العالم.
فرقة دنقلا
فرقة دنقلا

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