الليلة.. افتتاح معرض أنتَ للفنان حسام صقر

يحتضن جاليرى ليوان للفن التشكيلي بالزمالك٬ في الحادية عشرة من صباح اليوم الأحد٬ افتتاح المعرض الفردي للفنان حسام صقر٬ والذي يقام تحت عنوان "أنت" ويستمر حتى الثلاثاء 12 يناير 2021.وعن المعرض يقول صقر: أنتَ.. ‎إقترب أكثر ‎.. أنظر في عمق عيني أينما كنت بالداخل‎..أنت من يهمنا.إبتساماتكَ رائعةٌ فصنعنا لها معجون. تبييض – قد يصلح لتبيض البشرةِ – لنابٍ عاجيٍ مثيرٍ باهظِ الثمن ‎آلامُكَ تهمُنا.. فكيف نبدع بدونها؟‎""أنت" يلقي نظرة فاحصة علينا نحن الأفراد، وعلى ما فعلته لنا هذه الحياة السريعة. وما جعلنا ننظر ونشعر بما نشعر به اليوم٬ تعكس لوحات صقر شعورًا خامًا وصادقًا ومألوفًا بين الناس.يذكر أن حسام صقر سبق وأقام العديد من المعارض الفردية الخاصة منها: معرض بنادى الجزيرة 1982- القاهرة. معرض رسوم كلية التربية الفنية جامعة حلوان 1984- معرض باليونان - أثينا 1992. معرض للرسم والتصوير جاليرى القاهرة برلين 1993- القاهرة. معرض تصوير بمركز أندريس بيو الثقافى بمشاركة الفنانة مارليس اردمان 1994. معرض تصوير أتيليه القاهرة 1996. معرض ذاكرة صدئة بجاليرى آرت لونج بالزمالك مارس 2015. ومعرض وجه لكل مواطن بجاليرى مصر بالزمالك مارس 2017.