المعارضة التركية: نصف عائلات تركيا يعيشون تحت خط الجوع

كشف النائب عن حزب الخير التركي المعارض، أرسلان كابوكجو أوغلو، عن أن نصف العائلات في تركيا تحت خط الجوع، وفقا لإحصائية أعدتها منظمة (TIMSS) "الاتجاهات العالمية في التحصيل الدراسي للرياضيات والعلوم"؟ووفقًا لهذه الاحصائبات، فإن 40% من طلاب الصف الرابع الابتدائي في تركيا يذهبون إلى مدارسهم جائعين، بينما هناك 46% من طلاب الصف الثامن في تركيا يعانون من نفس المشكلة.وخاطب كابوكجو أوغلو خلال نقاشات الميزانية لعام 2021 في مقر البرلمان الوزراء والمسؤولين في حكومة الرئيس، رجب طيب أردوغان، وقال:منذ ستينيات القرن الماضي، عندما كنت طالبًا في مدرسة القرية، كانوا يجلبون من المدينة الحليب والخبز، ويقومون بتوزيعه على الطلاب، ولكن اليوم،أقول للحكومة: انتم تتحدثون عن النهضة، التطور والإنترنت والحواسيب، أظن أنا هذه أحلام.