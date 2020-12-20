الجائحة وما بعدها ندوة بمكتبة مصر العامة.. غدًا

تنظم مكتبة مصر العامة بمقرها الكائن بجوار مجلس الدولة٬ في الواحدة من بعد ظهر غدًا الإثنين٬ ندوة بعنوان "الجائحة وما بعدها"٬ والتي تتناول إلقاء الضوء علي فيروس كورونا ــ كوفيد 19 المستجد.ويحاضر في الندوة كلًا من: أحمد عبد الله استشاري الطب النفسي وعلاج الادمان٬ وسيد الطويل المشرف علي غرفة عمليات جائحة الكورونا بنقابة الأطباء بالجيزة، ويسري عقل أستاذ الأمراض الصدرية بكلية طب قصر العيني وأشهر من تصدى لعلاج الكورونا.وتدور الندوة حول التداعيات النفسية والمجتمعية والعالمية للجائحة. وما بعد الكورونا. والاستعداد لمواجهة الموجة الثانية علي المستوى الإداري والشعبي. ماذا تفعل عند الاشتباه بالإصابة.الحقائق والأوهام حول الكورونا.وبحسب منظمة الصحة العالمية فإن فيروسات كورونا هي سلالة واسعة من الفيروسات التي قد تسبب المرض للحيوان والإنسان. ومن المعروف أن عددًا من فيروسات كورونا تسبب لدى البشر أمراض تنفسية تتراوح حدتها من نزلات البرد الشائعة إلى الأمراض الأشد وخامة مثل متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس) والمتلازمة التنفسية الحادة الوخيمة (سارس). ويسبب فيروس كورونا المُكتشف مؤخرًا مرض كوفيد-19.