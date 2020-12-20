أوغلو: أردوغان يرى الجميع خونة

قال رئيس حزب المستقبل التركي المعارض، أحمد داود أوغلو، ردا على أسئلة الصحفي روشين شاكر والجمهور على قناة "ميديا ​​سكوب" التركية: إن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تحول من سياسي ذي مظهر ليبرالي إلى شخص يرى حتى من معه على أنهم خونة وإرهابيون.وأضاف: "لقد عادت تركيا التي تحتاج إلى الاستعداد للقرن الثاني والعشرين إلى الربع الأخير من القرن العشرين".وتابع داود أوغلو: "لقد أخبرت أردوغان كثيرًا عندما جُمِعت التوقيعات ضدي لأول مرة، قلت: لا تفعل ذلك، لقد أنشأتُ هذا الحزب، لكن إذا لم تسمحوا لي بإضفاء الطابع المؤسسي عليه، فسينتهي هذا الحزب".