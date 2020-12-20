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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

تفاصيل احتفالية جامعة عين شمس بيوم اللغة العربية

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:24 ص
اليوم العالمي للغة
اليوم العالمي للغة العربية
نضال ممدوح
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تنظم كلية الألسن بجامعة عين شمس، صباح اليوم الأحد٬ احتفالًا باليوم العالمي للغة العربية حول الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية.

ويشارك في الاحتفالية الدكتور مصطفى الفقي، مدير مكتبة الإسكندرية؛ لمناقشة الكتاب الذي أصدرته المكتبة تحت عنوان "الإسهام العربي المعاصر في الثقافة العالمية.. حوار عربي عربي" والذي قام بتحريره وتقديمه الدكتور مجدي يوسف، وأسهم فيه عدد من كبار الباحثين في أوروبا وأمريكا الشمالية من بينهم: د. محمد حامد دويدار، ود. محمد رؤوف حامد، ود. حامد الموصلي، ود. راسم بدران.

ويتحدث في الجلسة الافتتاحية الدكتور محمود المتيني، رئيس جامعة عين شمس، والدكتور مصطفى الفقي، والدكتورة سلوى رشاد، وتدير الجلسة الدكتورة يمنى عزمي، مقررة لجنة العلاقات الثقافية بكلية الألسن.

أما الجلسة الثانية فيتحدث فيها الدكتور مجدي يوسف، رئيس الرابطة الدولية لدراسات التداخل الحضاري، والدكتور محمد رؤوف حامد، أستاذ علم الأدوية بهيئة الرقابة الدوائية بالقاهرة، والدكتور خالد الموصلي، أستاذ هندسة الإنتاج بكلية الهندسة جامعة عين شمس، والدكتور علي الغتيت، أستاذ القانون الاقتصادي الدولي والمقارن بجامعة عين شمس، والدكتور ماجد الصعيدي، أستاذ الأدب والنقد بكلية الألسن.

وفي الجلسة الختامية تتحدث الدكتورة سها محمود عن جهود العلماء واللسانيين العرب في حوسبة اللغة العربية، والدكتورة نيفين محمد كمال عن البيروني فيلسوف الحضارات، وتدير الجلسة الدكتورة نجوى عمر، أستاذ ورئيس قسم اللغة العربية بكلية الألسن.

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