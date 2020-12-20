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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

الليلة.. حفل لفرقة النيل للآلات الشعبية بالسحيمى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:01 ص
لفرقة النيل للآلات
لفرقة النيل للآلات الشعبية
نضال ممدوح
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يُقام فى السابعة من مساء اليوم الأحد٬ بمركز إبداع بيت السحيمي بشارع المعز٬ حفل تحييه فرقة فرقة النيل للآلات الشعبية٬ والتابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة.

وبمشاركة أعضاء فرقة النيل للآلات الشعبية وقطبيها المميزين الفنان «رجب صادق» على الطبلة والفنان «سلامة متولى» على الربابة.

تتميز فرقة النيل بطابعها الشعبي من خلال استخدام آلات شعبية مصرية مثل «الربابة، الدفوف، والناي»، مع دمجها بالذكر والرقص والإنشاد والأغاني الوطنية، وإيقاعات الزار.وتنوع أعضاء الفرقة ما بين صعيدي وبدوي وساحلي، سيدات ورجال، شباب وشيوخ.

وتقدم الفرقة في إطار درامي راقص تابلوهات استعراضية يؤديها الراقصون والراقصات٬ ولوحات تعبيرية تجلَّت فيها الأبعاد الجمالية للرقص الشعبي في تكامل استعراضي وأداء درامي راقص يستلهم حركة وإيقاع الأجساد بشكل يتشابه مع طبيعة جغرافيا كل إقليم مصري من البدو إلى السواحل والصعيد.

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