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د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

الكاتب العراقى باسم فرات بضيافة مبادرة «كل يوم شاعر».. غدًا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:49 ص
باسم فرات
باسم فرات
نضال ممدوح
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يحل الشاعر العراقي باسم فرات٬ في السادسة من مساء غد الإثنين٬ بضيافة برنامج "اقرأ معانا"، والذي يبث "أونلاين" عبر قناة المجلس الأعلى للثقافة على موقع "يوتيوب"، وتنظمه لجنة الشعر بالمجلس ضمن مبادرة "كل يوم شاعر"، حيث من المقرر أن يقرأ "فرات" قصيدة شعرية تحت عنوان: "وصية".

باسم فرات صدرت له عبر مسيرته الشعرية والإبداعية ثمانية دواوين شعرية، وثلاث مجموعات شعرية بالإنجليزية، ومجموعة شعرية واحدة بالإسبانية، وخمسة كتب في أدب الرحلات، وكتابًا واحدًا في السيرة الذاتية.

وفي سياق متصل يليها في السابعة٬ بث فيلم تسجيلي عن الفنان التشكيلي "علي نبيه وهبه" للمخرجة فاطمة الحاج٬ وذلك في إطار الفعاليات الثقافية التي تنظمها لجنة الفنون التشكيلية والعمارة٬ وضمن برنامج دعم مبادرة الثقافة بين إيديك والتي تتضمن عرض عدد من الأفلام التسجيلية للرموز ورواد فن العمارة والفنون التشكيلية بمصر بالإضافة إلى عرض لعدد من المؤلفات المهمة في المجالين.

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