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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

«رسم العدم» رواية تحكى كل ما لا نعرفه عن ليوناردو فيبوناتشى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:38 ص
رسم العدم
رسم العدم
نضال ممدوح
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صدرت مؤخرًا عن ⁧‫منشورات تكوين٬‬⁩ ضمن سلسلة٬ مرايا‬⁩ رواية⁧‫ بعنوان «رسم العدم.. قصة ليوناردو بن ﮔـويلمو بوناتشي مع الصفر والأرقام العربية»، للكاتب أشرف فقيه.

وبحسب الناشر: «نشأ ليوناردو بن ﮔـويلمو بوناتشي في ولاية بجاية الجزائرية، ارتحل بين موانئ المتوسط قبل أن يعود إلى مسقط رأسه بيـزا، ويحظى برعاية الإمبراطور فريدريك الثاني الذي عُرف بشغفه بالحضارة العربية.

نعرفه اليوم باسمه المحوّر؛ فيبوناتشي. ونعرف أنه الرجل المسؤول عن تقديم الأرقام العربية، بما فيها الصفر، إلى أوروبا.

كما نعرف المتوالية العددية المنسوبة إليه، وثيقة الصلة بالنسبة الذهبية التي اعتبرها الفلاسفة والرياضيون سرّ كمال العالم المنظور.هذه الرواية، تحكي كل ما لا نعرفه عن ليوناردو فيبوناتشي».

ومما جاء في الرواية نقرأ: «على رسلك يا عطاء، أوَ ليس الله يأمركم بالنظر في خلقة الإبل؟ أنا أنظر أبعد من ذلك وأدنى منه في كل موجود ومحسوس، إني يا أخي لا أرى في هذه الدنيا، في دقائق المخلوقات وجليلها، في كل حركة وسكنة إلا شِرعة هندسية ومنهاج حساب لا يختل، ويسوؤني إلا أحيط بطرف علم من ذلك كله».

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