ليلة شعرية فى محبة رفعت سلام ببيت الست وسيلة

يقيم بيت الشعر العربي ببيت الست وسيلة٬ في مقره الكائن خلف الجامع الأزهر، في السادسة مساء اليوم الأحد، ليلة شعرية خاصة عن الشاعر الراحل رفعت سلام، الذي وافته المنيه فى السادس من ديسمبر الجاري.يشارك في الليلة الشعرية كل من الشعراء والنقاد: أبو اليزيد الشرقاوي، أشرف عامر، أحمد بلبولة، عادل ضرغام، أحمد الصغير، مدحت صفوت، أحمد إبراهيم الشريف، السمّاح عبد الله، كما يشارك في اللقاء الفنان طارق الدسوقي، وشقيقا الشاعر: أحمد ومصطفى سلام.و يعد «سلام» من أبرز شعراء جيل السبعينات في مصر، وساهم في إصدار مجلة «إضاءة 77» مع بعض زملائه، حلمي سالم٬ جمال القصاص٬ أمجد ريان٬ طلعت شاهين٬ وماجد يوسف، ثم أصدر مجلة «كتابات»، وله عدد من الكتب في مجالات الشعر والدراسات النقدية والترجمة منها: سبعة أعمال شعرية هي: «وردة الفوضى الجميلة٬ إشراقات رفعت سلاَّم٬ إنها تُومئ لي٬ هكذا قُلتُ للهاوية٬ إلى النهار الماضي٬ كأنَّها نهاية الأرض٬ حجرٌ يطفو على الماء».