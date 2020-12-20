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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

محمد مظلوم يقدم النسخة العربية لـ «آلن جيسنبرج الأصلى»

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:26 ص
آلن جيسنبرج الأصلى
آلن جيسنبرج الأصلى
نضال ممدوح
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صدرت حديثًا عن منشورات الجمل النسخة العربية لكتاب "ألن جينسبرج الأصلي".. أشعاره، مقالاته، يومياته، حواراته ورسائله، بترجمة وتقديم محمد مظلوم.

الكتاب يضم نماذج متسلسلة من تضاريس المشهد العام لعالم جيستبرج الفكري٬ من خلال أهم أشعاره على مدى نصف قرن٬ حيث الأبيات الطويلة كما لدى يوتمان٬ وهو أهم المؤثرين في تجربة جيسنبرج٬ وكذلك الصوت البري لويليان بليك.

ولد "جيسنبرج" في نيوأرك بولاية نيوجرسي في عام 1926 لعائلة يهودية من أصل روسي ذات ميول ماركسية عميقة. وكان والده شاعرا ومربيا قام بنشر العديد من قصائده في جريدة "نيويورك تايمز".

التحق بالجامعة لدراسة الحقوق، ونشط في مجال مواجهة المجتمع المحافظ في الولايات المتحدة في سنوات الخمسين من القرن الماضي.

منذ شبابه، بدأ ينشر قصائد شعرية في مجلات وجرائد مختلفة دون أن يجمعها في ديوان واحد٬ حتى تعرف على الشاعر ويليام ويليامز الذي عرف كيف يُعيده إلى عالم الإبداع والإنتاج الأدبي. وقام ويليامز بتعريف ألن على مجموعة من الشعراء الأمريكيين في سان فرانسيسكو.

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