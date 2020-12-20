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أيام زمان

«لها مكان مخصوص» حكاية مارى منيب مع الحب الأول والقبلات؟

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:20 ص
مارى منيب
مارى منيب
وائل توفيق
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"أول قصة حب عشتها وتأثرت بها كان عمري وقتها أربعة عشر عامًا، مع فوزي منيب، وكان وقتًا يعمل معنا في فرقة نجيب الريحاني المسرحية، يؤدي المونولوجات"، هكذا تحدثت الفنانة ماري منيب، عن حبها الأول، وذلك خلال حوارها بمجلة "الكواكب" عام 1959.

وقالت الفنانة الراحلة: "أيامها ماكنتش اشتغلت فنانة وكان هو من عائلة ومعه شهادات وكنت أنا ووالدتي بنتفرج في صالة الريحاني وبصيت لقيت واحد بيغني راح قلبي دق، واتفقت مع أمين عطا الله على أن أعمل في فرقته وأتاري سي فوزي، كان مسافر معانا وماكنش حد يعرف إني بحبه".

وتابعت: "عندما سافرنا مع الفرقة كانت أمي معي وجاء الحب نظرة وابتسامة فموعد فلقاء فزواج، تزوجنا في طرابلس ودا اسمه حب العقل والكمال حب البيت والعائلة والطبيخ والغسيل".

وعن رأيها في القبلات، قالت الفنانة ماري منيب، إن الحب شيء مقدس وروحاني، وأن القبلة آنذاك لم تعجبها، لأنها ترى أن القبلة لها مكان مخصوص، ولا يمكن أن تكون القبلة بين الحبيبين بشكل علني.

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