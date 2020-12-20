رئيس المكسيك: تحدثت مع بايدن وسنعمل معا لازدهار بلدينا

قال الرئيس المكسيكي أندريس مانويل لوبيز أوبرادور، إنه تحدث عبر الهاتف مع الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن.وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"أضاف أنه وبايدن أكدا "التزامهما بالعمل معا لصالح بلديهما".وفي نفس السياق، قال وزير الخارجية المكسيكي مارسيلو إبرارد إن العلاقة بين البلدين "ستكون أوسع وأوثق".