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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

بايدن يعلن عن وزيرتى الداخلية والطاقة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:30 ص
بايدن
بايدن
وكالات
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أعلن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن عن أعضاء فريقه للمناخ، إضافة إلى وزيرتي الداخلية والطاقة في إدارته.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "فرانس برس" قال بايدن في حفل أقيم في ويلمنجتون بولاية ديلاوير: "يسعدني اليوم أن أعلن عن فريق سيقود خطة إدارتي الطموحة للتصدي للتهديد الوجودي لعصرنا، وهو تغير المناخ".

وأضاف: "مثل زملائهم المرشحين والمعينين في مجلس الوزراء، فإن أعضاء فريق البيئة والطاقة لدينا رائعون، وهم مؤهلون ولديهم الخبرة وسيكسرون الحواجز".

واختار الرئيس الأمريكي المنتخب مايكل ريجان، الذي يدير قسم الجودة البيئية في نورث كارولينا، ليكون مرشحا له لقيادة وكالة حماية البيئة.

كما عين المحامية البيئية بريندا مالوري، لتكون مرشحته لرئاسة مجلس البيت الأبيض لجودة البيئة.

كما عين جينا مكارثي، الرئيسة السابقة لوكالة حماية البيئة، كمستشار وطني للمناخ، وخبير المناخ علي زيدي نائبا لها.

ومن جهة أخرى، قدم بايدن النائب ديب هالاند لمنصب وزيرة الداخلية، وحاكمة ميشيغان السابقة جينيفر غرانهولم لمنصب وزيرة الطاقة.

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