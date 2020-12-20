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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

إثيوبيا تعتقل أحد زعماء جبهة تحرير تيجراى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:01 ص
الحكومة الإثيوبية
الحكومة الإثيوبية
وكالات
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أعلنت الحكومة الإثيوبية، اعتقال أحد قادة "جبهة تحرير شعب تيجراي"، مختبئا في مخيم للاجئين في بلدة شاير، حيث تتهمه بارتكاب جرائم قتل وترهيب.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قال قائد الفرقة الآلية الخامسة للقيادة الشمالية، النقيب إيمانويل بيليت: "ألقي القبض على رئيس الأمن والميليشيا التابعة لجبهة التحرير الشعبية لتحرير تيجراي، حيث كان مختبأ في مخيم للاجئين في بلدة شاير".

وأضاف: "المعتقل كان اليد اليمنى لزعيم الجبهة، وهم متهم بارتكاب جرائم قتل وترهيب لا حصر لها في مدن باكر وقفطة وحميرة".

وتابع: "تم تكليف المعتقل بالمسؤولية الكاملة لقيادة الحرب، لكنه ترك سلاحه خلفه في النهاية، وهرب إلى بلدة شاير، حيث تم القبض عليه".

وأوضح بيليت، أن "المقبوض عليه، مسؤول عن مذبحة أفراد قوات الدفاع الوطني في منطقة المحليات، وأن الجيش يطارد جميع عناصر هذه الميليشيات، لتقديمهم للعدالة".

وأعلن رئيس الوزراء الإثيوبي، أبي أحمد مطلع نوفمبر الماضي، شن عملية عسكرية في إقليم تيجراي شمالي البلاد، ضد "جبهة تحرير شعب تيجراي"، التي اتهمها بمهاجمة أهداف عسكرية، ومع نهاية الشهر ذاته، كان الجيش الحكومي قد سيطر على ميكيلي عاصمة الإقليم.

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