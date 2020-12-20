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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

إصابات كورونا فى أفريقيا تتخطى 2.5 مليون حالة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 02:50 ص
جريدة الدستور
وكالات
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أظهر الإحصائيات الأخيرة أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في أفريقيا تخطى 2.5 مليون حالة، حيث تضرب موجة ثانية من الفيروس القارة السمراء.

وشهدت دول مثل جمهورية الكونغو الديمقراطية ونيجيريا وموريتانيا وغانا وساحل العاج زيادة حادة في الحالات وتسجل معدلات قياسية تقريبا من الإصابات.

وسجلت أفريقيا نحو 454 ألف حالة جديدة خلال الثلاثين يوما الماضية، أي نحو 18 بالمئة من إجمالي الإصابات وعددها 2.5 مليون حالة.

وما زال جنوب أفريقيا البلد الأشد تضررا من الفيروس، حيث بلغت الإصابات هناك 912477 حالة و24539 وفاة. ويشهد هذا البلد زيادة حادة في حالات العدوى منذ بداية ديسمبر.

وقالت حكومة جنوب أفريقيا في وقت سابق، إنها رصدت سلالة جديدة من فيروس كورونا تشكل دفعة لموجة ثانية من الإصابات.

وتفرض الحكومات في أنحاء المنطقة إجراءات تشمل العزل العام وحظر التجول وفرض قيود على التجمعات قبل الاحتفالات بعيد الميلاد.

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