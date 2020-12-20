اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (فيديو)

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فازت الحسناء أماندين بوتي، المرشحة عن منطقة النورماندي الفرنسية، بلقب ملكة جمال البلاد لسنة 2021 وصادف الإحتفال مرور الذكرى الـ 100 على انطلاق مسابقة الجمال الأشهر.وحسبما أفاد موقع "ديلي ميل" تبلغ أماندين 23 عاما، وهي طالبة ماجستير في تخصص إدارة المؤسسات وهياكل الشيخوخة.أما الوصيفات الأربع لبوتي فهن: لو آن لورفولان، وأوريلي رو، ولارا غوتييه، وأبريل بن عيون.