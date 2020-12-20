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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

رهبان يعتزمون منح جائزة «مصباح السلام» لـ جوتيريش

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:53 ص
أنطونيو جوتيريش
أنطونيو جوتيريش
وكالات
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يعتزم الرهبان الفرنسيسكان في مدينة أسيزي الإيطالية منح الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش جائزة مصباح السلام (مصباح القديس فرنسيس) تقديرا لما قدمه طوال نشاطه السياسي
في الدعوة إلى الصالح العام.

وذكرت وكالة أنباء "أنسا" الإيطالية أنه من المقرر أن يتم تقديم الجائزة في ربيع 2021.

ومن بين الشخصيات التي نالت في السابق تلك الجائزة، والتي تمنح تكريما لأولئك الذين يروجون للسلام والوئام، المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل لالتزامها بالتعايش السلمي بين الشعوب.

كما كان الرئيس الإيطالي سيرجيو ماتاريلا والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني من بين الفائزين السابقين بتلك الجائزة، التي مُنحت لأول مرة للزعيم النقابي البولندي ليش فاليسا في عام.1981

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