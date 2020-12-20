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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

زيلينسكى: بايدن يعرف أوكرانيا أفضل من ترامب

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 07:11 ص
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
وكالات
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قال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي، إن الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن كانت تربطه علاقات وثيقة بأوكرانيا وإنه يعرف هذا البلد بشكل أفضل من الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأضاف في حديثه مع صحيفة "نيويورك تايمز": "يبدو لي أن جو بايدن يعرف أوكرانيا أفضل من الرئيس السابق.. لقد كان قبل انتخابه يتمتع بعلاقات وثيقة مع أوكرانيا".

ووفقا لزيلينسكي، فإن بايدن "يفهم الروس جيدا، كما يفهم الفرق بين أوكرانيا وروسيا والعقلية الأوكرانية".

وكان زيلينسكي صرح بعد انتخاب بايدن أن "أوكرانيا متفائلة بمستقبل الشراكة الاستراتيجية مع الولايات المتحدة"، مضيفا أن "أوكرانيا والولايات المتحدة تعاونتا دوما في الأمن والتجارة والاستثمار والديمقراطية ومكافحة الفساد".

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