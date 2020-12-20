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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

فرنسا تسجل أكثر من 17 ألف إصابة جديدة بكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:35 ص
كورونا في فرنسا
كورونا في فرنسا
وكالات
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لا تزال أعداد الإصابات بكوفيد-19 المسجّلة في فرنسا أعلى من 15 ألفًا في اليوم، وفق الأرقام الرسمية المنشورة اليوم.

وبلغ عدد الإصابات الجديدة 17565 إصابة خلال آخر 24 ساعة، مقابل 15674 إصابة قبل يوم.

في المقابل، يواصل عدد المصابين في أقسام الإنعاش تراجعه البطيء، إذ بلغ 2718 (تم استقبال 123 منهم خلال الـ 24 ساعة الماضية) مقابل 2764 قبل يوم، وفق أرقام جهاز الصحة العامة.

وكانت ذروة الإصابات التي تستدعي الدخول إلى أقسام الإنعاش قد سُجّلت خلال الموجة الوبائية الثانية في 16 نوفمبر (4903 إصابات).

واستقرت نسبة الفحوص الإيجابية عند 5،6 بالمئة، مقابل 5،9 بالمئة قبل يوم. وبلغت النسبة 6،4 بالمئة في 8 ديسمبر، قبل تبني منهجية إحصاء مختلفة.

وتوفي 190 شخصا نتيجة الفيروس في المستشفيات الجمعة، من بين إجمالي 60418 وفاة منذ ظهوره في مارس.

ويفترض أن تبدأ فرنسا حملة التلقيح ضد كوفيد-19 في الأسبوع الأخير من ديسمبر.

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