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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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منوعات

مسنة عمرها 103 سنوات تتعافى من الإصابة بكورونا

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:51 ص
مسنة تتعافى من كورونا
مسنة تتعافى من كورونا
وكالات
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أعلنت عائلة المسنة التركية نظيرة بتال، أنها تعافت من إصابتها بفيروس كورونا، وتمكنت من هزيمته بفضل مجهود الأطباء، في مستشفى ولاية بايبورت شمال شرقي البلاد.

وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس"، ذكر مقربون من السيدة بتال (103 أعوام)، أنها نقلت بعد ثبوت إصابتها بالفيروس إلى المستشفى الحكومي بالولاية وغادرته، السبت، إثر تماثلها للشفاء، بعد علاج دام 16 يوما.

وقال فريد بتال (64 عاما)، أحد أبناء المسنة المتعافية، إنه "راجع المستشفى مع زوجته وأمه إثر ظهور أعراض نزلة برد عليهم، وتبين أنهم مصابون بالفيروس بعد إجراء اختبار الكشف عن كورونا".

وأضاف، أن "والدته تلقت العلاج في المستشفى لأن حالتها كانت أكثر خطورة، في حين قضى وزوجته فترة المرض في البيت".

وأوضح: "لا أعرف كيف أصبنا.. مررنا بفترة صعبة، من آلام الظهر والمفاصل إلى الصداع والتعرق والغثيان، بينما قضت والدتي فترة المرض تحت إشراف الأطباء".

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