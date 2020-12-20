ترامب سيقضى احتفالات عيد الميلاد فى فلوريدا

أفاد موقع "USA Today" بأن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب سيسافر إلى مقر إقامته في مارالاجو بولاية فلوريدا يوم 23 ديسمبر، حيث سيقضي هناك آخر أعياد ميلاد المسيح بصفته رئيسا للبلاد.وقال الموقع إن ترامب يعتزم العودة إلى واشنطن في 3 يناير، دون أن يشير إلى الكيفية التي سيقضي بها الرئيس عطلته.واعتاد الرئيس ترامب الاحتفال بالعطلات في منتج مارلاجو في فلوريدا.