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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
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عالم

الرئيس الأوكرانى يشكو مواطنيه: يريدون اللقاح الروسى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 06:14 ص
فلاديمير زيلينسكي
فلاديمير زيلينسكي
وكالات
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اشتكى الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من رغبة مواطنيه في الحصول على اللقاح الروسي المضاد لفيروس كورونا، وفقا لما نقلته صحيفة "نيويورك تايمز".

وأوضح في مقابلة مع الصحيفة أنه سيكون عاجزا عن شرح سبب عدم اقتناء اللقاح الروسي لمواطنيه، حيث قال: "بالطبع، من المستحيل أن أشرح للمجتمع الأوكراني لماذا لا يجب أخذ اللقاحات من روسيا عندما يتعذر الحصول عليها من أمريكا وأوروبا".

وبحسب الصحيفة، فإن زيلينسكي شعر بالإحباط بعد إصدار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب مرسوما يحظر تصدير اللقاحات، حيث كانت كييف قبل ذلك تتفاوض بشأن الإمدادات مع شركات (فايزر) و(مودرنا)، و(جونسون آند جونسون).

وتخطط السلطات الأوكرانية لبدء التطعيم الشامل ضد فيروس كورونا في فبراير 2021.

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