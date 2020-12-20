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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

تحسن ملحوظ للريال اليمنى بعد إعلان تشكيل الحكومة الجديدة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 03:51 ص
الريال اليمنى
الريال اليمنى
وكالات
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شهدت العملة اليمنية تحسنا ملحوظا أمام سعر العملات الأجنبية، بعد إعلان تشكيل الحكومة اليمنية الجديدة، بموجب اتفاق الرياض الموقع بين الحكومة والمجلس الانتقالي الجنوبي.

وحسبما أفادت وكالة الأنباء الفرنسية، وصلت قيمة الريال اليمني، أمام الدولار الأمريكي الواحد إلى 780 ريال، في السوق السوداء في العاصمة عدن، بعد حالة التدهور غير المسبوقة التي شهدتها العملة اليمنية خلال الأشهر الماضية، إذ بلغ سعر صرف الدولار الواحد أكثر من 900 ريال يمني.

وأعلنت "جمعية صرافي عدن" اليوم عن عودة الدوام الرسمي لشركات الصرافة في عدن، بعد اقتصاره على الفترات الصباحية خلال الفترة الماضية، احتجاجا على حالة التراجع الكبيرة التي شهدها الريال اليمني وقتها.

وأكد البنك المركزي اليمني، عبر موقعه الرسمي، على وجود دعم منتظر يعزز من جهوده في تحسين مكانة العملة الوطنية واستقرار الأسعار، التي ارتفعت بالتوازي من انخفاض قيمة الريال اليمني.

وأعلنت الرئاسة اليمنية في وقت سابق، تشكيل حكومة يمنية جديدة من 24 وزيرا، يترأسها رئيس الحكومة السابقة معين عبدالملك.

وتتكون الحكومة الجديدة من 24 حقيبة مناصفة بين الشمال والجنوب كما تنص اتفاقية الرياض.

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