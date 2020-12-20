الصحة العالمية: نتواصل مع بريطانيا بشأن نوع جديد من فيروس كورونا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 05:13 ص
وكالاتطباعة
أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها تتواصل بشكل وثيق مع مسؤولين بريطانيين، بسبب ظهور نوع جديد من فيروس كورونا.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت المنظمة: "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".
وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وحسبما أفادت وكالة أنباء "تاس" قالت المنظمة: "سيواصل المسؤولون البريطانيون مشاركة المعلومات ونتائج تحليلاتهم والدراسات الجارية".
وأضافت: "سنقوم بإطلاع الدول الأعضاء والجمهور على كل جديد، بينما نعلم المزيد عن خصائص هذا الفيروس المتغير وأي آثار".
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.