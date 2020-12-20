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الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البرازيل تسجل 50177 إصابة جديدة بكورونا و555 وفاة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:12 ص
كورونا في البرازيل
كورونا في البرازيل
وكالات
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أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 555 وفاة و50177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.

وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 186205 حالات، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7200708 حالات.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

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