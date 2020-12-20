البرازيل تسجل 50177 إصابة جديدة بكورونا و555 وفاة

أعلنت وزارة الصحة البرازيلية عن تسجيل 555 وفاة و50177 إصابة جديدة بفيروس كورونا، في الـ24 ساعة الأخيرة.وأوضحت الوزارة، أن إجمالي عدد الوفيات جراء الفيروس في البلاد وصل إلى 186205 حالات، فيما وصل إجمالي عدد الإصابات إلى 7200708 حالات.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.