أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 20-12-2020

استقرت أسعار الذهب في مصر، اليوم الأحد 20-12-2020، وفقًا للتعاملات الصباحية في الأسواق المحلية المصرية.وبلغت أسعار الذهب في مستهل التعاملات الصباحية اليوم الأحد، ثبات ملحوظ بعد أن سجل سعر جرام الذهب 820 جنيهًا لعيار 21 الأكثر مبيعًا في الأسواق المحلية المصرية.ويرصد لكم موقع "الدستور" في هذا التقرير، أسعار الذهب مقابل الجنيه المصري في الأسواق المصرية.أسعار الذهب فى مصر اليوم الأحد 20-12-2020سعر جرام الذهب عيار 18 سجل 703 جنيهات.سعر جرام الذهب عيار 21 سجل 820 جنيهًا.سعر جرام الذهب عيار 24 سجل 940 جنيهًا.عالميًا، يتوقع المحللون الاقتصاديون ارتفاع أسعار الذهب إلى 2000 دولار للأوقية قبل نهاية العام، ويرى آخرون أنها ستنخفض مع تراجع الطلب العالم.وقال هوي لي، الاقتصادي في بنك أو.سي.بي.سي، إن "حماس لقاح كوفيد-19 من المرجح أن يطغى على تيسير جديد من مجلس الاحتياطي وحزمة إنقاذ مالي في المدى القريب".وأضاف: "لكن الذهب قد يصعد في 2021 عندما يتلاشى التفاؤل حيال اللقاح ويعود تركيز المستثمرين إلى توقعات ارتفاع التضخم بسبب التحفيز النقدي والمالي الضخم الذي سيحتاجه الاقتصاد الأمريكي".وتشير التوقعات في شعبة الذهب بالغرفة التجارية بالقاهرة، بأنه من المرتقب أن يواصل سعر الذهب ارتفاعاته خلال الأسبوع الحالي، مدعومًا بتراجع سعر الدولار وانتشار جائحة كورونا بشكل قوي.جدير بالذكر أن الطلب على الذهب يرتفع حيث يكون الملجأ الآمن عند الأزمات الدولية والمحلية، خاصة الحروب أو انهيار سعر النفط أو الأزمات التجارية، ولا سيما أنه يعد ملاذًا آمنًا يلجأ إليه المستثمرون والعوام والدول لأخذ الاحتياطات.وتشير توقعات المحللين للعام الجديد إلى أن الذهب سيكون الملاذ الآمن للمستثمرين العام المقبل بالتزامن مع تخفيض أسعار الفائدة من قبل البنوك المركزية والتوقعات الضبابية للاقتصاد الكلي.