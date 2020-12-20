تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و126 حالة.وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.