تونس تسجل 36 وفاة و1569 إصابة جديدة بفيروس كورونا
الأحد 20/ديسمبر/2020 - 01:19 ص
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أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل 36 وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، خلال الـ24 ساعة الماضية؛ ليرتفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 4 آلاف و126 حالة.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.
وأضافت الوزارة - في بيان عن الوضع الوبائي في البلاد - أنه جرى تسجيل 1569 إصابة جديدة بالفيروس التاجي؛ لترتفع الحصيلة الإجمالية للإصابات إلى 119 ألفًا و456 حالة.
يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد-19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.