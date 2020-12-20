نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

تعادل نيوكاسل يونايتد أمام ضيفه فولهام 1-1 فى المباراة التى جمعتهماعلى ملعب سانت جيمس بارك فى الأسبوع الـ14 بالدورى الإنجليزى الممتاز لكرة القدم.وأحرز هدف نيوكاسل كاليوم ويلسون من ضربة جزاء فى الدقيقة 64، وهدف فولهام مات ريتشى، لاعب نيوكاسل، بالخطأ فى مرمى فريقه فى الدقيقة 42.وفى الدقيقة 63 تم طرد يواكيم أندرسن، لاعب فولهام ليكمل الفريق المباراة بـ10 لاعبين فقط.وبهذا التعادل، ارتفع رصيد نيوكاسل إلى 18 نقطة فى المركز الـ12 مؤقتا، وفولهام إلى 10 نقاط فى المركز الـ17.