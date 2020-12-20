ليون يفوز على نيس 4-1 بالدورى الفرنسى

فاز ليون على مضيفه نيس 4-1 على ملعب اليانز ريفييرا فى الأسبوع الـ16 من عمر الدورى الفرنسى لكرة القدم.وأحرز رباعية ليون ممفيس ديباى من ضربة جزاء فى الدقيقة 32، وتينوتيندا كاديويرى فى الدقيقة 39، وكارل توكو فى الدقيقة 63، وحسام أوار فى الدقيقة 73، وهدف نيس أمين جويرى فى الدقيقة 44.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد ليون إلى 33 نقطة فى الصدارة مؤقتا، فيما استمر نيس فى المركز الـ12 برصيد 21 نقطة.