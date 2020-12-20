رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

يوفنتوس يفوز على بارما 4- صفر بالدورى الإيطالى

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:17 ص
يوفنتوس
يوفنتوس
أ ش أ
طباعة
فاز يوفنتوس على مضيفه بارما 4- صفر فى المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب أينو تاردينى، ضمن الجولة الـ13 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.

وأحرز أهداف اليوفى: ديان كولوسفيسكى فى الدقيقة 23 وكريستيانو رونالدو فى الدقيقتين 26 و48 والفارو موراتا فى الدقيقة 85.

وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد اليوفى إلى 27 نقطة فى المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة فى المركز الـ15.

موضوعات متعلقة

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

الكاتب أحمد رفعت: ضياع مخزون مصر من الذهب لتحرير اليمن «أكذوبة»

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

ليون يفوز على نيس 4-1 بالدورى الفرنسى

يوفنتوس يفوز على بارما 4- صفر بالدورى الإيطالى

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين