يوفنتوس يفوز على بارما 4- صفر بالدورى الإيطالى

فاز يوفنتوس على مضيفه بارما 4- صفر فى المباراة التي جمعت بينهما، على ملعب أينو تاردينى، ضمن الجولة الـ13 بالدوري الإيطالي لكرة القدم.وأحرز أهداف اليوفى: ديان كولوسفيسكى فى الدقيقة 23 وكريستيانو رونالدو فى الدقيقتين 26 و48 والفارو موراتا فى الدقيقة 85.وبهذه النتيجة، ارتفع رصيد اليوفى إلى 27 نقطة فى المركز الثالث مؤقتا، فيما تجمد رصيد بارما عند 12 نقطة فى المركز الـ15.