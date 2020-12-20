رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يلمح إلى احتمالية تورط الصين فى الهجمات الإلكترونية الأخيرة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 04:33 ص
ترامب
ترامب
أ ش أ
طباعة
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الصين قد تكون الطرف الذي يقف خلف الهجمات السيبرانية الأخيرة التي تعرضت لها عدة مؤسسات حكومية أمريكية، وبدا أنه يستبعد صحة اتهام روسيا بتنفيذ تلك الهجمات، الأمر الذي يتعارض مع أدلى به، أمس، وزير خارجيته مايك بومبيو.

وقال ترامب: "الاختراق السيبراني أكبر بكثير في إعلام الأخبار الزائفة عما هو عليه في الواقع. تمت إحاطتي (بالأمر) بشكل كامل وكل شيء خاضع للسيطرة".

وتابع: "روسيا، روسيا، روسيا، هي الأنشودة صاحبة الأولوية حينما يحدث أي شيء لأن الاتجاه السائد، لأسباب مالية غالبا، يخشى مناقشة احتمالية أنها قد تكون الصين (ربما تكون)".

واعتبر الرئيس الأمريكي أن الهجمات الإلكترونية ربما تضمنت هجوما على النظام الانتخابي خلال الانتخابات الأخيرة التي يصرّ على أنه الفائز بها رغم إعلان فوز منافسه الديمقراطي جو بايدن.

وتأتي تصريحات ترامب مناقضة لما أدلى به في هذا الصدد وزير خارجيته، مايك بومبيو، والذي ربط "بوضوح" روسيا بالهجمات التي استهدفت خمس وزارات ووكالات فدرالية كبرى على الأقل.

موضوعات متعلقة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

جدول امتحانات الشهادة الاعدادية محافظة القاهرة 2020-2021

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

مواعيد القطارات اليوم الأحد 20-12-2020

اختيار ملكة جمال فرنسا لسنة 2021 (فيديو)

مسنة عمرها 103 سنوات تتعافى من الإصابة بكورونا

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

عزة رياض: حلمى أكمل روايتى «متون الحب» (حوار)

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة