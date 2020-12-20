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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

خبراء: التقرير الأوروبي فرض الاعتراف بحقوق المثليين بالمخالفة للشريعة

الأحد 20/ديسمبر/2020 - 12:00 ص
جريدة الدستور
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كشف بيان البرلمان الأوروبي الأخير بشان حقوق الإنسان في مصر، عن ضعف المؤسسة التشريعية الأوروبية وتجاهل الحكومات الأوروبية لها؛ فبحسب محللون وخبراء دوليون، رفضت غالبية الدول الأوروبية الربط بين التعاون الاقتصادي وحقوق الإنسان وفق المنظور الذي يطرحه البرلمان، باعتباره أمرا غير واقعي، وكذلك عدم رضاء تلك الحكومات عما يقوم به ذلك المجلس ذو الصفة الاستشارية غير الملزمة، الذي يبحث عن دور في السياسة الخارجية للاتحاد، وحينما فشل قرر التحول إلى مؤسسة حقوقية مسيسة.

وفيما يتعلق بموقف الاتحاد من الدولة المصرية، بحسب تقارير دولية، احتوى البيان على عدد من المغالطات في مخاطبة الدولة المصرية؛ فقد اعتدى على ثورة 30 يونيو بطعنه في شرعيتها والتهجم عليها، كما اعتدى على حق مصر في مكافحة الإرهاب، وإصدار تشريعات تحاصر الكيانات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، رغم أن مصر استرشدت بالمعايير الدولية عند وضعها لتلك القوانين، التي انطلقت من مرجعية استراتيجية للأمم المتحدة لمكافحة الإرهاب وملاحقة مموليه، وكذلك تحاول فرض الاعتراف بحقوق المثليين، رغم أنها تعلم جيدا أن مصر تحفظت على تلك الحقوق لأنها تتعارض بشكل قاطع مع الشريعة الإسلامية.




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