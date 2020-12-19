بتهمه النصب.. حبس صاحبة شركة مقاولات عامة بالدقهلية

أمرت النيابة العامة بمحافظة الدقهلية، اليوم السبت، بالحبس مع مراعاة التجديد، لصاحبة مكتب مقاولات عامة، بتهمة النصب والاحتيال على المواطنين، في مبالغ قدرها 3 مليون جنيه و768 ألف جنيه، ادعاء تشغيلها في المقاولات.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من مباحث الأموال العامة، بورود بلاغات من مواطنين في مركزي بني عبيد ودكرنس، ضد "عنايات. ع"، 49 عام، صاحبة مكتب مقاولات وصيانة معدات، دائرة مركز شرطة تمي الأمديد.واتهموها بالاستيلاء على مبلغ مالي كبير قدره 3 مليون جنيه و768 ألف جنيه، وأوهمتهم بتشغيلها في المقاولات والتوريدات الحكومية مقابل أرباح شهرية، ولم تفي بوعودها وتسديد الأرباح المتفق عليها وقيمتها 36%، ولم ترد أصل المبالغ المالية.وتم ضبط المتهمة، واعترفت بالتهمة المنسوبة إليها، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة، وجار اتخاذ الإجراءات اللازمة.