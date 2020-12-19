إصابة عمرو مصطفى بفيروس كورونا

أعلن الشاعر خالد تاج الدين، إصابة الملحن والمطرب عمرو مصطفى بفيروس «كورونا».وكتب «تاج الدين»، قبل قليل عبر حسابه الرسمي على موقع «فيسبوك»: «أخويا وحبيبي الفنان عمرو مصطفى بوستيف كورونا.. ألف سلامة عليك يا عمرو وتقوم بالسلامة ان شاءالله».كان عدد من الفنانين قد أصيبوا بفيروس كورونا مؤخرا منهم المطرب محمد الشرنوبي وزوجته اللذين أعلنا إصابتهما اليوم والفنانة صابرين التي لاتزال تخضع للعلاج من الفيروس.