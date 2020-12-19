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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير لاتجاره فى العملة الأجنبية بنبروه

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:56 م
ضبط صاحب مكتب
ضبط صاحب مكتب
الدقهلية : عمرو الحوتى
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة بالدقهلية، اليوم السبت، من ضبط صاحب مكتب استيراد وتصدير بنبروه، استغل حاجة بعض المواطنين في الحصول على عملة أجنبية « ريال سعودي»، ليقوم بالحصول من ذويهم على المقابل المادي بالجنيه المصرى، على أن يقوم عملاؤه بالخارج تسليمهم النقد الأجنبي.

وكان اللواء رأفت عبد الباعث، مدير أمن الدقهلية، قد تلقى إخطارًا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور مركز شرطة نبروه بقيام «أنور. م. ا» 28 سنة، صاحب مكتب استيراد وتصدير ببندر نبروه، بالاتجار في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية بأسعار السوق السوداء، من خلال تلقيه تحويلات أجنبية من الخارج وبيع العملة الأجنبية «ريال سعودي» إلى راغبي الحصول عليها من المواطنين المغادرين من السعودية، من خلال قيام عملائه بالخارج تسليمهم النقد الأجنبي، على أن يتولى هو استلام ما يقابله بالعملة المصرية داخل البلاد، مخالفًا بذلك أحكام القانون المنظم للعمل بالبنك المركزي.

وبتقنين الإجراءات، تم  القبض عليه، وبتفتيشه عثر بحوزته على 107 آلاف جنيه مصري وهاتف محمول،  وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة، وأن المبلغ المالي من حصيلة تجارته غير المشروعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 12345 لسنة 2020 جنح مركز شرطة نبروه، وأخطرت التيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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