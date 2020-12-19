لا عقاب جماعي السجون.. مصدر أمني يكذب الإخوان الإرهابية

نفى مصدر أمنى ما يتم تداوله من قِبل جماعة الإخوان الإرهابية وبعض المنظمات الموالية لها من ادّعاءات بوجود عقاب جماعي داخل أحد السجون، مؤكدًا أن ما يتم تداوله في هذا الشأن عارٍ تمامًا من الصحة.وقال المصدر إن ما تم تناوله من ادعاءات فى هذا الصدد يأتي فى إطار نهج الإخوان في نشر الأكاذيب والشائعات فى محاولة لتأليب الرأى العام.