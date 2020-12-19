مجدى علام يوضح كيفية الإضرار بالمحميات الطبيعية

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إن المحميات يتم الإضرار بها بالمساس بمواردها الطبيعية بالحفر لسرقة العناصر الجيولوجية النادرة ويبيعها، وسرقة أجزاء من الغابات المتحجرة وبيعها والتي تقدر مساحتها بأكثر من 7000 فدان.وأوضح الخبير البيئي، فى تصريحه لـ"الدستور"، أن حدود مصر مع ليبيا جعلت المحميات محتفظة بتكوينها ورونقها، وعدم تدخل الإنسان في طبيعتها.وكانت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، أعلنت موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه الـ 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية، وذلك لتحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية.ويعمل ذلك على وجود أسلوب موحد للتقدير المالى لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية، استكمالا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير ادارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.