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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

أكاديمى بهندسة طنطا يتسلم جائزة الدكتور محمد ربيع فى الهندسة التطبيقية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:49 م
أكاديمى بهندسة طنطا
أكاديمى بهندسة طنطا
حسام فوزي جبر - شريف عبد الغني
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تسلم الدكتور عبدالنبي قابيل الأستاذ بكلية الهندسة جامعة طنطا، جائزة الدكتور محمد ربيع ناصر العلمية، بعد إعلان فوزه بالمركز الأول في مجال الهندسة التطبيقية لعام 2020، والتى تمنحها جامعة الدلتا للعلوم والتكنولوجيا خلال الاحتفالية التي أقيمت مساء اليوم بأحد فنادق القاهرة بحضور الفريق كامل الوزير، والسفيرة نبيلة مكرم، والفريق مهاب مميش وعدد من الوزراء ورؤساء الجامعات ورموز البحث العلمي في مصر.

شارك الدكتور محمود ذكي رئيس جامعة طنطا في الاحتفالية، والذي صرح بأن الجامعة تفتخر دائمًا بعلمائها لاسهاماتهم العلمية التي تخدم المجتمع في شتى المجالات، مؤكدًا استمرار تقديم الدعم البحث العلمي لأساتذة جامعة طنطا في شتى التخصصات تماشيًا مع توجهات الدولة بإيلاء البحث العلمي الأولوية القصوى.

وتقدم للجائزة في فروعها الثلاثة "العلوم الطبية، والذكاء الاصطناعي والتحول الرقمي، والعلوم الهندسية التطبيقية"، 140 من الباحثين من جميع الجامعات الحكومية والخاصة والمراكز البحثية المتعددة بجمهورية مصر العربية.

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