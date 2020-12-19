رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأحد 20 ديسمبر 2020 الموافق 05 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

آليات جديدة لتقدير الغرامات عن الأضرار البيئية بالمحميات الطبيعية

السبت 19/ديسمبر/2020 - 11:48 م
المحميات الطبيعية
المحميات الطبيعية
أريج الجيار
طباعة
قال مجدي علام، الخبير البيئي، إنه يتم تقدير غرامات الأضرار البيئية بالمحميات الطبيعية طبقًا لقيمة الضرر الناتج عن تدمير المحمية، ويقدر بالمتر المربع، وتختلف الغرامة حسب نوع المحمية، مشيرًا إلى أن التلف الذي يصيب المحمية من المستثمرين أو الزوار لا يمكن تعديله.

وأضاف الخبير البيئي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن تطبيق الغرامات على المخالفين لم يقوم بإعادة رونق المحمية وطبيعة مواردها، ولكنه محاولة لتعويض التلف.

وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه الـ 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية.

وتهدف الآلية الجديدة إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية، مما يعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية.

يأتي ذلك استكمالًا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

«تزوجت عرفيا من آخر».. مفاجأة في قضية «عروس القليوبية» المختفية

السيسي يوجه بالتطوير الشامل لـ 1000 قرية على مستوى الجمهورية

نص قرار التحفظ على أموال 285 إخوانيا (خاص)

الكاتب أحمد رفعت: ضياع مخزون مصر من الذهب لتحرير اليمن «أكذوبة»

الصور

image description

«شارك في نظافة منطقتك» لتجميل شوارع وميادين أسيوط

image description

محافظ أسيوط يناقش مع رئيس هيئة الطرق خطة الصيانة

image description

«كمامات وقفازات».. أبرز إكسسوارات «كريسماس كورونا»

image description

التضامن تطلق المشروع القومي لإنتاج الأطراف الصناعية

image description

غدًا.. بدء انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة أسيوط

الأكثر قراءة

الاستعلام عن منحة العمالة غير المنتظمة عبر موقع وزارة القوى العاملة Manpower

3 أسباب وراء قرار «فيفا» توجيه الشكر للجنة الجنايني

«قفزة جديدة».. الصحة: 28 وفاة و611 إصابة جديدة بكورونا

الباز يدعو «جيش مصر الإلكتروني» للرد على قرار البرلمان الأوروبي

إنفوجراف

image description

هؤلاء ممنوعون من لقاح كورونا (انفوجراف)

image description

بديل محلي.. 65% انخفاضا في واردات الوقود منذ 2016 (إنفوجراف)

image description

2 مليار و233 مليون جنيه لمشروع «البتلو» القومي (إنفوجراف)

image description

4 نصائح غذائية لتقوية مناعة الجسم (إنفوجراف)

نجم الساعة

كواليس جلسة محاكمة مدير أعمال هيفاء وهبي

منوعات

نيوكاسل يونايتد وفولهام يتعادلان 1-1 بالدورى الإنجليزى

ليون يفوز على نيس 4-1 بالدورى الفرنسى

يوفنتوس يفوز على بارما 4- صفر بالدورى الإيطالى

خطوات الاستعلام عن كود الطالب 2020 - 2021

أيام زمان

«تغني مونولوجات فقط».. لماذا رفض عبدالوهاب التلحين للطفلة فيروز؟

حكاية أول عملية تجميل لفنان مصري

«والدي ضربني بالكرباج وكنت بخيلة».. اعترافات أمينة رزق

كونه رسمها «ملاكًا».. سر الهجوم على محفوظ عبد الرحمن بسبب «أم كلثوم»

مقالات الرأي
ماجد حبته
استثمار «البرلمان الأوروبى» الخاسر
د.أحمد الخميسى
لغة الأدب فى اليوم العالمى للعربية
ماجد حبته
ريجينى.. وعصابة الدبلوماسيين!
د.مينا بديع عبدالملك
فى رحيل جبار بئس بالحقيقة
المزيد

الثقافة

أستاذ أدب فرنسي: «فولتير» تصدى للأفكار الظلامية والمتطرفة

وزيرة الثقافة تُكرم اسم الفنان محمود ياسين بـ«الحلم» على المسرح القومي

‏‎عبدالدايم: اللغة العربية أهمّ مقومات الهوية وأحد عوامل توحيد الأمة

ابنة الشاعر حسين السيد: الجزء الثاني من كتاب «عاشق الروح» خلال شهرين