آليات جديدة لتقدير الغرامات عن الأضرار البيئية بالمحميات الطبيعية

قال مجدي علام، الخبير البيئي، إنه يتم تقدير غرامات الأضرار البيئية بالمحميات الطبيعية طبقًا لقيمة الضرر الناتج عن تدمير المحمية، ويقدر بالمتر المربع، وتختلف الغرامة حسب نوع المحمية، مشيرًا إلى أن التلف الذي يصيب المحمية من المستثمرين أو الزوار لا يمكن تعديله.وأضاف الخبير البيئي، في تصريحات خاصة لـ «الدستور»، أن تطبيق الغرامات على المخالفين لم يقوم بإعادة رونق المحمية وطبيعة مواردها، ولكنه محاولة لتعويض التلف.وفي وقت سابق، أعلنت ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، عن موافقة مجلس إدارة جهاز شئون البيئة باجتماعه الـ 55 بالإجماع على الآلية الجديدة للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير الموارد الطبيعية الأرضية بالمحميات الطبيعية.وتهدف الآلية الجديدة إلى تحقيق الردع المطلوب فيما يخص التعديات على النظم البيئية الأرضية، مما يعمل على وجود أسلوب موحد للتقدير المالي لقيمة الأضرار البيئية الناتجة عن حوادث تدمير تلك الموارد بالمحميات الطبيعية.يأتي ذلك استكمالًا لجهود الوزارة لإحداث نقلة نوعية فى صون الموارد الطبيعية بالمحميات الطبيعية وتطوير إدارتها وفق النظم العالمية بما يحقق استدامة مواردها.