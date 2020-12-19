نائبة: البرلمان الأوروبي اعتمد في تقريره على منظمات مشبوهة

قالت مرثا محروس عضو مجلس النواب، عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن قرار البرلمان الأوروبي بشأن ملف حقوق الإنسان في مصر يأتى اعتمادًا على تقارير منظمات مشبوهة.وأكدت محروس في بيانها أن دعوات البرلمان الأوروبي بخصوص قضية ريجيني هو أمر غريب، فمصر قدمت كل المعلومات بشفافية معلنة، وسمحت للإيطاليين بالمشاركة الكاملة في التحقيقات واحترمت ما توصلت له إيطاليا وأعلن عنه منذ فترة قصيرة في بيان رسمي.كما تساءل محروس: من أعطي الحق للبرلمان الأوربي لتقييم الدول الأخرى؟ فهل من شأن البرلمان العربي أو المصري أن يصدر مثل هذه البيانات تجاه أي دول أوروبية بالمثل؟ لماذا لا يهتم البرلمان الأوروبي بملف حقوق الإنسان لديه وما به من قصور معروفة ومعلنة ووضع حلول لها بدلا من التدخل في شئون الآخر؟واستنكرت: هل نصّب البرلمان الأوربي نفسه واصيً على القضاء المصري للتعليق على أحكامه؟ أم أنه لا يعلم بفصل السلطات الثلاثة، وهل يجهل قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بعدم التدخل في شئون الدول وحماية استقلالها وسيادتها، مُشيرة إلى أن هذا التدخل السافر واقتصاص الحقائق يخالف القانون والسيادة المصرية.