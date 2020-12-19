تركيا تجلب تعزيزات إضافية وتوسع قصفها على عين عيسى السورية

جددت القوات التركية والمليشيات الموالية لها قصف ريف عين عيسى، اليوم السبت، تزامنًا مع وصول تعزيزات عسكرية جديدة جلبتها أنقرة للمنطقة.وأكد المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان مساء اليوم، وصول تعزيزات عسكرية جديدة للقوات التركية والفصائل الموالية لها إلى قرية جميجم ضمن مناطق نبع السلام شرقي عين عيسى شمال محافظة الرقة.وأشار المرصد إلى أن محاور عين عيسى، شهدت سقوط عدة قذائف مدفعية أطلقتها القوات التركية، تزامنًا مع استهداف المحاور بالرشاشات الثقيلة وإطلاق قذائف ضوئية في أجواء عين عيسى.وكان هدوء حذر ساد جبهات عين عيسى الشرقية والشمالية الشرقية، في وقت سابق اليوم حيث توقفت الاشتباكات التي شهدت المنطقة بين كل من قسد والفصائل الموالية لأنقرة، دون تغيير في خارطة السيطرة.